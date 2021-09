»

(Lien direct) Necronomicon, le premier album d'EVIL DAMN (Death Metal, Perou) sortira le 29 octobre sur Hells Headbangers Records. En voici un premier extrait avec le titre "The Curse" :



01. The Curse

02. Beast Of Rlyeh

03. Ceremonial Decimation

04. Graveless Cadaver

05. Darkness Will Remain

06. Altares De Innsmouth

07. Shaitan

08. Necronomicon

09. Christ Death (Sarcofago Cover)



Necronomicon by EVIL DAMN