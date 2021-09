»

(Lien direct) UNLEASHED (Death Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album No Sign Of Life qui sortira le 12 novembre via Napalm Records. L'ensemble est à découvrir ici :



1. The King Lost His Crown

2. The Shepherd Has Left The Flock

3. Where Can You Flee?

4. You Are The Warrior!

5. No Sign Of Life

6. The Highest Ideal

7. Midgard Warriors For Life

8. Did You Struggle With God?

9. Tyr Wields The Sword

10. It is Finished

11. Here At The End Of The World