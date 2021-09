»

(Lien direct) Submission And Slavery et disponible en intégralité ici, LAMP OF MURMUUR (Black Metal, USA) a sorti également en parallèle un nouveau EP intitulé Punishment And Devotion. Celui-ci sera disponible en CD, LP et K7 (avec en bonus une reprise du groupe X-mal Deutschland) dans les prochaines via Death Prayer Records. Vous pouvez le découvrir en intégralité ci-dessous :



01. As My Pain Contorts In The Dionysiac Vortex

02. Forever Bound To The Will Of The Spectres