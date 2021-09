»

(Lien direct) LOCK UP (Death / Grind, International) sortira son nouvel album intitulé The Dregs Of Hades le 26 novembre sur Listenable Records. Un premier extrait sera dévoilé le 30 septembre. Ce nouvel album marque l'arrivée à la batterie de Adam Jarvis (Misery Index, Pig Destroyer) en remplacement de Nicholas Barker et le retour de Tomas Lindberg (At The Gates) au chant. Découvrez ci-dessous le tracklisting :



1 Death Itself, Brother Of Sleep (Intro)

2 Hell Will Plague The Ruins

3 The Dregs Of Hades

4 Black Illumination

5 Dark Force Of Conviction

6 Misdirection Thief

7 Dead Legions

8 Triumph Of The Grotesque

9 Nameless Death

10 A Sinful Life Of Power

11 Ashes

12 The Blind Beast

13 Reign On In Hell

14 Crucifixion Of Distorted Existence