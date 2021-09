»

(Lien direct) BELORE (Black Metal Atmosphérique et Epique, France) a dévoilé le tracklisting de son prochain album Artefacts qui sortira le 12 novembre via Northern Silence Productions. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...



1. Tale Of A Knight

2. Artefacts Of Power

3. The Fall Of Endeor

4. Moonstone

5. A New King For Therallas

6. Glorious Journey