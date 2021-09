»

(Lien direct) A Sign From Below, le premier album de VENEFIXION (Death Metal, France) sortira le 1er octobre sur Iron Bonehead Productions. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Resurrection

02. Veneficial Upheaval

03. Of Wolves And Ghosts

04. Ways To The Netherworld

05. Clavicula Salomonis

06. Summoned And Defiled

07. Subterranean Deathspell

08. Aghori's Ashes Of The Dead

09. As Light Goes Astray



A Sigh From Below by Venefixion