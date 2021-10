Les news du 4 Octobre 2021 News Les news du 4 Octobre 2021 Sabaton - Shining » (Lien direct) SABATON (Heavy/Power Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting de son prochain album The War To End All Wars qui sortira le 4 mars 2022 via Nuclear Blast. Celui-ci se découvre ici :



1. Sarajevo

2. Stormtroopers

3. Dreadnought

4. The Unkillable Soldier

5. Soldier Of Heaven

6. Hellfighters

7. Race To The Sea

8. Lady Of The Dark

9. The Valley Of Death

10. Christmas Truce

11. Versailles

SHINING (Black/Jazz, Norvège) a dévoilé un titre inédit intitulé "Slaughter", il se découvre ci-dessous :





Snakeblade

