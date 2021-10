»

(Lien direct) FORDOM (Black Metal, Finlande) propose en écoute le morceau "The Uprising of Barbatos" extrait de son premier longue-durée Manic Howls à paraître le 5 novembre via Night in Terrors. Tracklist :



1. Inside the Temple of Bael

2. Destroying the Temple of God

3. The Uprising of Barbatos

4. Rituals Spreading Into the World

5. Fuck the Messiah

6. Confession to Astaroth

7. Lucifer Rises Again