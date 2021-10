»

(Lien direct) DECEASED (Death/Thrash/Heavy, USA) fêtera Halloween avec une compilation de reprises thrash baptisée Thrash Times at Ridgemont High via Hells Headbangers.Un extrait, "Sacrifice" de Sacrifice, est disponible sur Bandcamp. Tracklist :



1. Spit On Your Grave [Whiplash]

2. Pray For Death [Blessed Death]

3. Sacrifice [Sacrifice]

4. Get Stoned [Stone]

5. Into the Universe [Artillery]

6. Take This Torch [Razor]

7. Thrashing Rage [Voivod]

8. Death Squad [Darkness]

9. In the Grip of Evil [Cyclone]

10. Demons [Rigor Mortis]

11. Demon Preacher [Deathwish]

12. Ilona (the Very Best) [Bulldozer]