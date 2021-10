»

(Lien direct) Purifying Blade, le nouvel album d'ANTICHRIST SIEGE MACHINE (Black / Death, USA) sortira demain sur Profound Lore Records. Celui-ci se découvre aujourd'hui en intégralité ci-dessous :



01. Intro - The Way of Cain

02. Carried Into Darkness

03. Unleashed Hostility

04. Chaos Insignia

05. Led By Fire

06. Victorious Legions of Satan

07. Intro - That The Wicked Be Revealed

08. Defiled In Iniquity

09. (To Be Sooner) Broken By Pain

10. Antichrist Siege Machine

11. The Inevitable Penalty