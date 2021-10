»

(Lien direct) DECAYING (Death Metal, Finlande) sortira un nouvel EP intitulé Beyond A Distant Front le mois prochain sur Into It Records au format cassette. Tracklist :



01 - Beyond a Distant Front

02 - The Hell of Verdun

03 - To Cross the Line (live 2018)

04 - A Crucial Factor (live 2018)

05 - Operation Citadel (live 2018)