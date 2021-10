»

(Lien direct) CONJURETH (Death Metal, USA) propose le titre "An Occult Mosaic" en écoute sur YouTube. Le premier longue-durée Majestic Dissolve arrive le 25 octobre via Memento Mori. Tracklist :



1. Wet Flesh Vortex

2. Possession Psychosis

3. Resintegrate

4. A Terror Sacrifice

5. Mutilated Spirits

6. Black Fire Confessions

7. The Silent Hangings

8. Sorcery Arts

9. An Occult Mosaic

10. The Unworshipped