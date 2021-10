»

(Lien direct) MYSTRAS (Black Metal médiéval), intitulé Empires Vanquished And Dismantled, sortira le 5 novembre prochain en digital via I, Voidhanger Records et en CD chez Stellar Auditorium Productions. L'édition vinyle ne sera disponible qu'en mai 2022 (I, Voidhanger Records). Le logo ainsi que l'artwork ont été réalisés par Loukas Kalliantasis. Un second titre, "The Fall Of The Kingdom Of Jerusalem", a été dévoilé sur divers médias dont Bandcamp :



Empires Vanquished And Dismantled by Mystras



Voici la tracklist :



1. The Nightingale

2. On The Promises Of Angels

3. Ah Ya Zein

4. The Fall Of The Kingdom Of Jerusalem

5. Cheragheh Zolmezalem (Oppression's Fire)

6.To The Builders!

7. Wie Schändlich Es Ist

8. The Favor Of The Saints

9. In The Company Of Heretics