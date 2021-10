»

(Lien direct) MONOLORD (Stoner Doom, Suède) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Your Time To Shine qui sortira le 29 octobre via Relapse Records. L'ensemble se découvre ici :



1. The Weary

2. To Each Their Own

3. I’ll Be Damned

4. Your Time To Shine

5. The Siren Of Yersinia