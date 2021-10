»

(Lien direct) CRYSTAL COFFIN (Melodic Black Metal, Canada) offre à cette adresse l'écoute intégrale de son nouvel opus The Starway Eternal qui sort demain via A Beast in the Field. Tracklist :



1. Shapeshifter Huntsman

2. The Starway Eternal

3. Skeletons

4. Console of Horror

5. The Red Forest

6. Cremation: Between Fire and Ice

7. The Descent

8. Mega Tomb (including Tomorrow's Ghost)