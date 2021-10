»

(Lien direct) KHNVM ( Death Metal, Allemagne/Bangladesh) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Portals To Oblivion qui sortira le 17 décembre via Neckbreaker Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Ethos Of The Otherly World

2. Portals To Oblivion

3. Heretic Ascension

4. Drink From The Chalice Of Suffering

5. Baptized By The Father Befouled

6. No Solace

7. Spectral Chaos



KHNVM - PORTALS TO OBLIVION by KHNVM