(Lien direct) ENMITY (Thrash/Death, International) est un nouveau groupe composé de :



Steeve Petit: Vocal (No Return, Zuul Fx)

David Decobert: Guitar (ex Nile, Cryptopsy, Dying Fetus sound live engineer)

Michael Perwira: Guitar (Trojan)

Mohammed Kutkut: Bass

George Kollias: Drums (Nile)



Un premier long-format de sept morceaux est actuellement en préparation pour début 2022 avec en invité Karl Sanders (Nile) et Max Otero (Mercyless) entre autres.



Plus d'infos ainsi qu'un peu de son à cette adresse.