(Lien direct) KNOCKED LOOSE (Hardcore) a sorti un nouvel EP intitulé «A Tear in the Fabric of Life». Pour accompagner cette sortie, un film d’animation a été réalisé.

Tracklist :

1. Where Light Divides the Holler

2. God Knows

3. Forced to Stay

4. Contorted in the Faille

5. Return to Passion

6. Permanent