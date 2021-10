»

(Lien direct) EREB ALTOR (Viking Black Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Vargtimman qui sortira le 14 janvier via Hammerheart Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. I Have The Sky

2. Vargtimman

3. Fenris

4. Rise Of The Destroyer

5. Alvablot

6. Den Dighra Döden

7. Ner I Mörkret

8. Heimdals Horn