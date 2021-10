»

(Lien direct) PSILOCYBE LARVAE (Melodic Doom/Death, Russie) sortira son nouveau disque Where Silence Dwells le 15 décembre sur Fono Ltd et Red Rivet Records au format CD. Un extrait est disponible sur Bandcamp. Tracklist :



1. The Flame Of Dying Life

2. Run To Nowhere

3. Ghost In The Room

4. Inner Darkness

5. Dead Dreams

6. Sorvali Cemetery

7. Silent Sphinx

8. The Fall Of Icarus

9. Encounter With Nothingness

10. Where Silence Dwells