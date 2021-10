»

(Lien direct) CIVEROUS (Death / Doom, USA) sortira son premier album intitulé Decrepit Flesh Relic le 19 novembre sur Transylvanian Recordings. En voici un premier extrait avec le titre "Herodacy" à découvrir ci-dessous :



01. Eidolon

02. From The Crypt To The Cavern

03. Herodacy

04. Rot Delineated (Decrepit Flesh Relic)

05. Habiku

06. Bone Wreath

07. Spiral Of Eyes



CIVEROUS - DECREPIT FLESH RELIC by CIVEROUS