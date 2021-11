»

(Lien direct) TANGENT (Heavy Metal, Australie), groupe formé par des membres et ex-membres de Convent Guilt, Shackles et Demons Gate, vient de signer sur Dying Victims Productions pour la sortie le 22 janvier d'un premier EP éponyme dont voici un premier extrait :



01. Spellbreaker

02. Come Back From The Light

03. Like Dreams In The Day

04. Sabotage