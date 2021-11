»

(Lien direct) Realms Of Exquisite Morbidity, le premier album de MALIGNANT ALTAR (Death Metal, USA) sortira le 10 décembre sur Dark Descent Records. En voici un premier extrait avec le titre "Rite Of Krasue" :



01. Channeling Impure Apparitions

02. Usurpring The Pantheon Crown

03. Belial Rebirth

04. Realms Of Exquisite Morbidity (Instrumental)

05. Ceremonial Decapitator

06. Rite Of Krasue



Realms of Exquisite Morbidity by Malignant Altar