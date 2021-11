»

(Lien direct) CADAVERIC FUMES (Death Metal, France) a mis en ligne à cette adresse le titre "The Stirring Unknown" extrait de son premier et dernier longue-durée Echoing Chambers of Soul à paraître le 10 décembre chez Blood Harvest Records. Tracklist :



1. Exordium [2:13]

2. The Stirring Unknown [4:31]

3. A Desolate Breed [6:14]

4. Waters of Absu [2:43]

5. The Engulfed Sepulcher [5:00]

6. In Cold Astral Sleep [4:37]

7. Voidgazers [7:55]