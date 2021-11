»

(Lien direct) IN MOURNING (Progressive Melodic Death Metal, Suède) a dévoilé un nouveau single intitulé "Thornwalker" et extrait de son nouvel album The Bleeding Veil à paraître le 26 novembre sur Dalapop. Tracklist :



01. Sovereign

02. At the Behest of Night

03. Solitude and Silence

04. Thornwalker

05. Blood in the Furrows

06. Lights on the Mire

07. Beyond Thunder