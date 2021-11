»

(Lien direct) DELPHIAN (Progressive Death Metal, USA) vient de sortir son premier long-format Somnambulant Foregoer. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Tracklist :



1. A Suicide Speech To Persuade

2. Devout Magisterial Form

3. Drip Me Toward The Ground

4. Speaking With the Shadows

5. How I Long For The Oort Cloud

6. Somnambulant Foregoer

7. Meanwhile, More Polemics With Kurt Gurkillis And Scud Moothers

8. Idolatry

9. Dimensions Disassociated