»

(Lien direct) FIREWÖLFE (Heavy Metal, USA) sortira son nouvel album Conquer All Fear le 19 novembre sur Limb Music. Tracklist :



01. Vicious As The Viper 4:59

02. Pedal To Metal 3:31

03. Conquer All Fear 5:36

04. Swallow My Pride 4:06

05. Candle In The Dark 5:25

The Evil Eye Trilogy:

06. Pt.1 - Wages Of Sin 4:20

07. Pt.2 - Black And Gold 4:24

08. Pt.3 - Keep The Hounds At Bay 4:25

09. Magic (In Your Mind) 4:17

10. Method To The Madness 3:58

CD only Bonus Track:

11. Breakin’ Out 4:12



Durée totale : 49:07