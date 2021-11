Les news du 15 Novembre 2021 News Les news du 15 Novembre 2021 Persecutory - Pensées Nocturnes - Destinity - FireWölfe - Metalearth Festival » (Lien direct) Summoning The Lawless Legions, le nouvel album de PERSECUTORY (Black / Thrash, Turquie) sortira courant 2022 sur Godz Ov War Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Circle Of The Spirit Devourers" :





» (Lien direct) PENSÉES NOCTURNES (Black Metal Grand Guignolesque, France) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Douce Fange qui sortira le 21 janvier via Les Acteurs De L’Ombre Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Viens tâter d’mon Carrousel

2. Quel sale Bourreau

3. PN mais Costaud !

4. Saignant et à Poings

5. Charmant Charnier

6. Le Tango du Vieuloniste

7. Fin Défunt

8. La Semaine Sanglante

9. Gnole, Torgnoles et Roubignoles





» (Lien direct) DESTINITY (Melodic Thrash/Death, France) a publié une vidéo pour le morceau "Reflections" tiré de son nouvel opus In Continuum paru le mois dernier via Crimson Productions.





» (Lien direct) FIREWÖLFE (Heavy Metal, USA) sortira son nouvel album Conquer All Fear le 19 novembre sur Limb Music. Tracklist :



01. Vicious As The Viper 4:59

02. Pedal To Metal 3:31

03. Conquer All Fear 5:36

04. Swallow My Pride 4:06

05. Candle In The Dark 5:25

The Evil Eye Trilogy:

06. Pt.1 - Wages Of Sin 4:20

07. Pt.2 - Black And Gold 4:24

08. Pt.3 - Keep The Hounds At Bay 4:25

09. Magic (In Your Mind) 4:17

10. Method To The Madness 3:58

CD only Bonus Track:

11. Breakin’ Out 4:12



Durée totale : 49:07





» (Lien direct) METALEARTH FESTIVAL aura lieu les 8 et 9 avril 2022 à l'Espace Léo Ferré de Brest. Vous pouvez suivre l'événement sur Facebook ou sur le site officiel. La billetterie est d'ores et déjà ouverte à cette adresse. Voici le communiqué de l'organisation :



"Le Metalearth Festival aura lieu les 8 et 9 avril 2022 à l'Espace Léo Ferré en compagnie des associations Bretagne Vivante et Sea Shepherd et avec comme thème la pêche accidentelle. Nous prévoyons quelques animations pour présenter cette problématique au public et, si nos finances le permettent, nous ferons un don à ces 2 associations. Côté plateau musical, nous avons programmé 6 groupes sur 2 soirs: le premier soir sera intégralement black metal (avec notamment Darkenhöld) et le deuxième plus mélangé, mais placé sous le signe de l'énergie avec en tête d'affiche le groupe Primal Age (Hardcore Metal)."

Wiegedood - Trenchant

