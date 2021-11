»

(Lien direct) CHEROKEE (Hard Rock/Heavy Metal, Allemagne) offre son premier full-length Blood & Gold en écoute intégrale sur ce lien. Sortie le 19 novembre chez Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Bill Pullman

2. My Sweet Tulip

3. Just One Summer Long

4. Il Grande Silenzio

5. Ride By Night

6. Sigourney

7. Song For RG

8. The Nightingale And The Red Rose

9. Rite Of Peyote

10. Malinche

11. Mother Nature's Child

12. Ridin' Free

13. Destroy Life

14. Bluesy

15. Warriors Of The Rainbow