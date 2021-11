»

(Lien direct) SHAPE OF DESPAIR (Funeral Doom atmosphérique, Finlande) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Return To The Void qui sortira le 25 février via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ici :



1. Return To The Void

2. Dissolution

3. Solitary Downfall

4. Reflection In Slow Time

5. Forfeit

6. The Inner Desolation