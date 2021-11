»

(Lien direct) MYSTIC CIRCLE (Melodic Black/Death, Allemagne) a publié une vidéo pour le titre Letters "From The Devil" tiré de son nouvel opus éponyme à venir le 4 février via Atomic Fire Records. Tracklist :



01. Belial Is My Name

02. Seven Headed Dragon

03. Hell Demons Rising

04. Letters from the Devil

05. Darkness in Flames

06. The Arrival of Baphomet

07. Curse of the Wolf Demon

08. Satanic Mistress

09. Death Metal (Possessed cover)