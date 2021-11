»

The Sanctity Of Death, le deuxième album d'ULTRA SILVAM (Black Metal, Suède) sortira le 15 février 2022 sur Regain Records. En voici un premier extrait avec le morceau-titre :



01. Dies Irae

02. Sodom Vises Himlafärd

03. The Sanctity Of Death

04. Tintinnabuli Diaboli

05. Förintelsens Andeväsen Del II: Den Deicidala Transsubstantiationens Mysterium

06. Black Soil Fornication

07. Incarnation Reverse

08. Of Molded Bread And Rotten Wine



The Sanctity of Death by Ultra Silvam