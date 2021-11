Les news du 29 Novembre 2021 News Les news du 29 Novembre 2021 Pneuma Hagion - Exxperior » (Lien direct) PNEUMA HAGION (Blackened Death Metal, USA) sortira son nouvel opus Demiurge début 2022 via Nuclear War Now! Productions.





» (Lien direct) EXXPERIOR (Avant-garde Thrash Metal, Allemagne) a sorti son nouvel album Escalating Conflicts sur Iron Shield Records. Tracklist :



01. Exitiabilis Creatura (02:49)

02. Escalating Conflicts...A World Goes Astray (04:33)

03. Timeless but_Mindless (06:35)

04. A.A.A. (05:10)

05. The Agnostic Jam (05:57)

06. Spirituality (02:09)

07. Multidimensional Mindblow (06:34)

08. Transformatus Erat (02:10)

09. A Murderer´s Excuse (08:11)

10. About Peace/The Presence of Justice (07:39)

11. Masks of Men (05:31)

12. XX (02:38)

13. Join the Brigade! (05:31)

14. The Ethical Meaning of Success (08:45)

15. Anything (1:50)



Durée totale : 1:16:02





