Les news du 29 Novembre 2021 News Les news du 29 Novembre 2021 Sarcasm - Pneuma Hagion - Exxperior » (Lien direct) SARCASM (Death/Black mélodique, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Stellar Stream Obscured qui sortira le 28 janvier via Hammerheart Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Through The Crystal Portal

2. We Only Saw The Shadows Of Life

3. Ancient Visitors

4. The Spinning Tomb

5. Obsidian Eyes

6. The Powers Of Suffering That Be

7. Apocalyptic Serenity

8. Let Us Descend





» (Lien direct) PNEUMA HAGION (Blackened Death Metal, USA) sortira son nouvel opus Demiurge début 2022 via Nuclear War Now! Productions.





» (Lien direct) EXXPERIOR (Avant-garde Thrash Metal, Allemagne) a sorti son nouvel album Escalating Conflicts sur Iron Shield Records. Tracklist :



01. Exitiabilis Creatura (02:49)

02. Escalating Conflicts...A World Goes Astray (04:33)

03. Timeless but_Mindless (06:35)

04. A.A.A. (05:10)

05. The Agnostic Jam (05:57)

06. Spirituality (02:09)

07. Multidimensional Mindblow (06:34)

08. Transformatus Erat (02:10)

09. A Murderer´s Excuse (08:11)

10. About Peace/The Presence of Justice (07:39)

11. Masks of Men (05:31)

12. XX (02:38)

13. Join the Brigade! (05:31)

14. The Ethical Meaning of Success (08:45)

15. Anything (1:50)



Durée totale : 1:16:02





Nhaarg

