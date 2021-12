»

(Lien direct) Funeral Horror Epidemic, premier album d'AXESLAUGHTER (Death Metal, Finlande) paru au format cassette le 28 novembre dernier sur Headsplit Records :



01. Pyre Of Disgust

02. Jailbait For The Dead

03. Beast Woman

04. Pleasure Crucifix

05. Shit Stress Angel

06. Postremophobia (Heavy Metal Mix)

07. Hell's Altar

08. Light Of The Renegade (Heavy Metal Mix)



FUNERAL HORROR EPIDEMIC by AXESLAUGHTER