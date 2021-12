»

(Lien direct) AMORPHIS (Melodic Heavy Metal/Rock, Finlande) a mis en ligne une vidéo pour le titre "The Moon" extrait de son nouvel album à paraître le 11 février sur Atomic Fire. Tracklist :



01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night