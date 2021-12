»

(Lien direct) BARBARIC HOWLER (Black/Death, Israël) et COSMIC CONQUEROR (Black/Death, Israël) viennent de rééditer leur split de 2020 Summoners of Storm pour la première fois au format vinyle sur Dawnbreed Records. Tracklist :



01. Barbaric Howler - Armageddonian Intolerance (04:08)

02. Barbaric Howler - Into the Fire that Burns I Born (04:18)

03. Cosmic Conqueror - Eon Tenebrae (05:12)

04. Cosmic Conqueror - Return the Pyramidion (02:48)



Durée totale : 16:26