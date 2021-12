»

(Lien direct) REVEAL! (Black/Death/Thrash, Suède) offre son nouvel album Doppelherz en écoute intégrale ci-dessous. Sortie le 10 décembre via Sepulchral Voice Records. Tracklist :



1. Cocoon (Bitch Regalia)

2. Inshallah

3. Cokkkfights

4. Angel's Bend

5. Clearly, God Damn

6. Stalactites (When Cast Down the Mountain)

7. Mal Aria

8. Bags of Shine

9. Some Marionettes, Some Kites (A Few Knives)

10. Doppelherz