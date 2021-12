»

(Lien direct) CADAVERIC FUMES (Death Metal, France) propose de découvrir en intégralité son premier album posthume intitulé Echoing Chambers Of Soul. Celui-ci sera disponible via Blood Harvest Records à compter du 10 décembre :



01. Exordium

02. The Stirring Unknown

03. A Desolate Breed

04. Waters Of Absu

05. The Engulfed Sepulcher

06. In Cold Astral Sleep

07. Voidgazers