»

(Lien direct) VENATOR (Heavy Metal, Autriche) sortira son premier long-format Echoes From the Gutter le 25 février sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Howl At The Rain

2. Seventh Seal

3. Red And Black

4. Nightrider

5. Manic Man

6. Made Of Light

7. The Rising

8. The Hexx

9. Streets Of Gold