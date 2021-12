»

(Lien direct) IN APHELION (Black/Death avec des membres de Necrophobic, Suède) sortira son premier long-format Moribund le 11 mars chez Edged Circle Productions. Deux extraits sont disponibles sur Bandcamp. Tracklist :



1. World Serpent (Devourer of Dreams)

2. Draugr

3. Let the Beast Run Wild

4. Luciferian Age

5. This Night Seems Endless

6. He Who Saw the Abyss

7. Moribund

8. The Origin

9. Sorrow, Fire & Hate

10. Requiem