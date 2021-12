»

(Lien direct) LIFE'S QUESTION (Hardcore, USA) sortira son premier album sur Triple B Records. Le label vient d'en dévoiler trois extraits à découvrir ci-dessous pour tous les amateurs de Crown Of Thornz et de New-York Hardcore à la sauce 90's :



01. For You

02. A Prayer For My Old Man

03. Rotting From The Head Down



LP Promo 2021 by Life's Question