(Lien direct) PIKE VS THE AUTOMATON (Stoner Rock, USA) est le nom du projet solo du guitariste et chanteur Matt Pike, (Sleep, High On Fire...). Le groupe sortira son premier album éponyme le 18 février sur MNRK Heavy. En voici un premier extrait avec le clip halluciné de "Alien Slut Mum" :



01. Abusive

02. Throat Cobra

03. Trapped In A Midcave

04. Epoxia

05. Land

06. Alien Slut Mum

07. Apollyon

08. Acid Test Zone

09. Latin American Geological Formation

10. Leaving The Wars Of Woe