Les news du 21 Décembre 2021 News Les news du 21 Décembre 2021 Hollow Woods - Hegeroth » (Lien direct) HOLLOW WOODS (Black Metal, Finlande) offre son premier long-format Cold Winds Cleave the Earth en écoute intégrale. Sortie aujourd'hui sur Signal Rex. Tracklist :



1. Cold Winds Cleave the Earth

2. A Frozen Glance

3. Evergreen Vigil

4. Transcendent Echoes

5. Glacial Hell

6. To the Shrouded Shores





» (Lien direct) HEGEROTH (Melodic Black Metal, Pologne) a mis en ligne le titre "Out of Habit", deuxième extrait de son nouvel album Sacra Doctrina à venir le 24 janvier en auto-production. Tracklist :



1. In Torment 1

2. Out Of Habit

3. With Adoration

4. In Torment 2

5. From Nothingness

6. In Torment 3

7. With Devotion

8. In Torment 1 (PL)





VOIR AUSSI Les news du 20 Décembre 2021

Deserted Fear - Deadscape - Mephisto

AJOUTER UN COMMENTAIRE GROUPES DU JOUR