(Lien direct) HEGEROTH (Melodic Black Metal, Pologne) a mis en ligne le titre "Out of Habit", deuxième extrait de son nouvel album Sacra Doctrina à venir le 24 janvier en auto-production. Tracklist :



1. In Torment 1

2. Out Of Habit

3. With Adoration

4. In Torment 2

5. From Nothingness

6. In Torment 3

7. With Devotion

8. In Torment 1 (PL)