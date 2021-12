»

(Lien direct) DARK FUNERAL (Black Metal, Suède) sortira son nouvel album intitulé We Are The Apocalypse le 18 mars prochain sur Century Media Records. Voici l'artwork et le tracklisting :



01. Nightfall

02. Let The Devil In

03. When Our Vengeance Is Done

04. Nosferatu

05. When I'm Gone

06. Beyond The Grave

07. A Beast To Praise

08. Leviathan

09. We Are The Apocalypse