(Lien direct) BLAZEMTH (Black Metal, Espagne) a signé sur Xtreem Music pour la sortie de son premier long-format The Return of Lucifer le 15 mars. Tracklist :



01. Magik Invocation

02. The Return of Lucifer

03. Inferno

04. War

05. Hecate

06. Visions of my Dark Soul

07. In Fight I Die

08. A Passage of Unlight

09. The Grummer

10. Outro