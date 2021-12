Les news du 31 Décembre 2021 News Les news du 31 Décembre 2021 Bat Magic - Helloween - Sullen Guest » (Lien direct) BAT MAGIC (Black Metal, USA) va rééditer son premier EP Feast of Blood au format cassette le 4 février via Babylon Doom Cult Records. Tracklist :



I. (Intro)

II. Blood Pact of Ordo Vampyr

III. Solis Mors

IV. Solis Corpis

» (Lien direct) HELLOWEEN (Power Metal, Allemagne) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Down In The Dumps" extrait de son dernier opus éponyme paru en juin sur Nuclear Blast.





» (Lien direct) SULLEN GUEST (Death/Doom, Lituanie) sortira son nouvel album Phase au premier trimestre 2022. Tracklist :



1. Come With Me (6:54)

2. Voice Of The Subconscious (9.26)

3. Assent (6:50)

4. Come With Me [Instrumental] (6:54)

5. Voice Of The Subconscious [Instrumental] (9.26)

6. Assent [Instrumental] (6:50)

