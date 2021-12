»

(Lien direct) SULLEN GUEST (Death/Doom, Lituanie) sortira son nouvel album Phase au premier trimestre 2022. Tracklist :



1. Come With Me (6:54)

2. Voice Of The Subconscious (9.26)

3. Assent (6:50)

4. Come With Me [Instrumental] (6:54)

5. Voice Of The Subconscious [Instrumental] (9.26)

6. Assent [Instrumental] (6:50)