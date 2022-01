»

(Lien direct) DRUID LORD (Death/Doom, USA) a dévoilé à cette adresse le morceau-titre de son nouvel album Relics of the Dead qui sort le 21 janvier sur Hells Headbangers. Tracklist :



1. Relics of the Dead

2. Thirteen Days of Death

3. Mangled as the Hideous Feed

4. Nightside Conjuring

5. Immolated Into Ashes

6. Festering Tombs

7. Monarch Macabre

8. Ethereal Decay